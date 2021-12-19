توقعات بتلاشي عملة بيتكوين قريبا

توقع أكاديمي أمريكي من أن العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم "بتكوين" قد تتلاشى في المستقبل القريب.

وقال إسوار براساد، أستاذ سياسة التجارة الدولية في جامعة كورنيل: "قد لا تدوم بتكوين نفسها لفترة أطول، ولذلك بسبب وجود المئات من العملات الأخرى الأكثر فائدة منها".

وكان سعر بتكوين شديد التقلب على مدى السنوات القليلة الماضية، وفي الشهر الماضي انخفض سعرها من 58 ألف دولار إلى أقل من 46 ألف دولار، واليوم يتم تداولها بـ 45 ألف دولار.

بلوكشين هي التقنية الأساسية وراء معظم العملات المشفرة، ويقول براساد عنها: "إن استخدام بتكوين لتقنية بلوكشين ليس فعالا للغاية، موضحا أن بعض العملات المشفرة الأحدث تستخدم بلوكشين بشكل أكثر كفاءة من بتكوين، ما يجعلهم أكثر قابلية للاستخدام في شراء حاجات الشخص".

وأضاف براساد حسب "سي إن بي سي": "بالنظر إلى أن عملة بتكوين لا تعمل جيدا كوسيلة للتبادل أو شراء شيء، ولهذا فإنها لن يكون لها أي قيمة أساسية بخلاف ما يقوله المستثمر".

وأشار أن العملات المشفرة بشكل عام يمكن أن تكون مفيدة لأنها قد توفر خيار دفع منخفض التكلفة يمكن للجميع الوصول إليه، مضيفا " بغض النظر عما سيحدث للبتكوين، فأنها أحدثت بالفعل ثورة قد تفيدنا جميعا بشكل مباشر أو غير مباشر".