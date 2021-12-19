روسيا تخفض حصة صادرات القمح إلى 8 ملايين طن

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قالت وزارة الاقتصاد الروسية اليوم إن روسيا تعتزم تحديد حصتها من تصدير القمح عند ثمانية ملايين طن فيما يمثل انخفاضا بمقدار مليون طن عن المستوى المقرر سابقا.


وانخفضت الإمدادات من روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، في موسم التسويق هذا مع شعور موسكو بالقلق من تأمين الإمدادات المحلية ووقف الزيادة في الأسعار المحلية في الوقت الذي تواجه فيه تضخما مستمرا منذ نحو 6 سنوات.


وقالت الوزارة في البيان إن الكمية المقرر تصديرها من 15 فبراير إلى 30 يونيو 2022 هي 11 مليون طن من الحبوب، بما في ذلك ثمانية ملايين طن من القمح مؤكدة التفاصيل التي وردت في تقرير لرويترز.


وكانت الكمية المقررة أصلا هي 14 مليون طن من بينها تسعة ملايين طن من القمح. وكانت حصة الحبوب خلال الفترة نفسها من عام 2021 تبلغ 17.5 مليون طن. ولم يكن هناك حد منفصل لحجم صادرات القمح في عام 2021.


وتراجعت صادرات القمح الروسي 37.5 في المائة منذ بداية موسم التسويق 2021-2022 في الأول من يوليو بسبب صغر المحصول وضريبة الصادرات التي سترتفع إلى 94.0 دولارا للطن اعتبارا من 22 ديسمبر.

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