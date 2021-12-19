تشكيل مجموعة لتحليل نزاهة بيانات صندوق النقد



قال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إنه شكل مجموعة توجيه لقيادة مراجعة لتحسين الإجراءات المؤسسية، التي تحمي البيانات والحوكمة، وذلك بعد تبرئة مدير عام الصندوق كريستالينا جورجييفا من ارتكاب مخالفات في فضيحة تزوير بيانات في البنك الدولي.



وبحسب "رويترز"، ذكر مجلس الصندوق في بيان أمس الأول، أنه يهدف إلى تقديم المراجعة بحلول اجتماعات الربيع المقبلة في نيسان (أبريل) 2022. والمراجعة "تهدف إلى المساعدة في ضمان إبقاء الموظفين والإدارة والمجلس التنفيذي على أعلى المعايير الممكنة فيما يتعلق بالحوكمة الداخلية واستخدام البيانات والمساءلة".



اتهمت جورجييفا في أيلول (سبتمبر) بممارسة "ضغوط غير مناسبة" على موظفي البنك الدولي في 2017، عندما كانت الرئيس التنفيذي للبنك، لتغيير البيانات في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" المهم من أجل رفع تصنيف الصين.



وكانت هذه المزاعم، التي نفتها جورجييفا بشدة، قد وردت في تقرير تحقيق لشركة خدمات قانونية كلفها مجلس إدارة البنك الدولي بالتحقيق في مخالفات تتعلق بالبيانات في التقرير الذي يتناول مناخ الأعمال في الدول، وهو ملغى حاليا.



وبعد أن قال إنه أجرى مراجعة شاملة للمسألة، أبدى مجلس إدارة صندوق النقد ثقته في جورجييفا وموظفي الصندوق في تشرين الأول (أكتوبر)، لكنه قال إنه سيدرس اتخاذ خطوات إضافية "لضمان قوة إجراءات الحماية المؤسسية".



كما دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى "خطوات استباقية" لتعزيز مصداقية الصندوق.

وذكرت جورجييفا في مؤتمر "رويترز" نكست في أوائل كانون الأول (ديسمبر)، أن الصندوق ينظر في جميع عملياته البحثية لضمان نزاهة البيانات واستخدام التقييمات المستقلة لإيجاد مجالات للتحسين.



وأوضح مجلس إدارة صندوق النقد، أن مجموعة التوجيه الجديدة ستعمل مع إدارة الصندوق ومجموعتي خبراء قائمتين تركزان على الحوكمة الداخلية وضمان سماع أصوات الموظفين، إضافة إلى تحليل البيانات ونزاهتها.



وقال مجلس الصندوق "في إطار هذا المسعى، ستقيم مجموعة المجلس للتوجيه ومجموعتا الخبراء القائمتان الإجراءات والأنظمة المعمول بها حاليا وتقيم فاعليتها وتوصي بتحسينات إذا اقتضت الحاجة لضمان أن تعكس الأنظمة أفضل الممارسات".



وكان بعض المستثمرين والناشطين عبروا عن استيائهم حيال ما جرى الكشف عنه بشأن ضغط قيادات البنك الدولي على الموظفين لرفع ترتيب الصين في تقرير مؤثر يصنف الدول على أساس مدى سهولة تنفيذ أنشطة الأعمال هناك.