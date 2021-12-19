منظمة الصحة العالمية واثقة من الانتصار على الوباء

قال هانز كلوج مدير المكتب الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية، إن الوباء سيتحول عاجلا أم آجلا إلى وباء متوطن، على غرار فيروس الإنفلونزا، لكن من السابق لأوانه الحديث عن ذلك.

وأضاف مدير المكتب، في حديثه اليوم: "عاجلا أم آجلا، سوف نتطور من جائحة إلى حالة وبائية محلية، كما حدث على سبيل المثال، مع الإنفلونزا الذي تحول إلى فيروس تنفسي موسمي، يتعين على الناس الحصول على لقاح واحد ضده سنويا. ولكن من السابق لأوانه الحديث عن ذلك".

منذ بداية وباء كوفيد-19، أصيب أكثر من 274.2 مليون شخص بفيروس كورونا في العالم، وتوفي بسببه أكثر من 5.3 مليون شخص.