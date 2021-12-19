موانئ البحر الأحمر تتداول 468 شاحنة و1119 طن بضائع عامة

تداولت موانئ البحر الأحمر، 468 شاحنة و1119 طن بضائع عامة ومتنوعة.

وذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر - في بيان اليوم الأحد - أن حركة الصادرات شملت 735 طن بضائع عامة، و212 شاحنة، و13 سيارة ملاكي، بالإضافة إلى تصدير 31 ألفا و500 طن فوسفات إلى الهند، فيما بلغت الواردات 384 طن بضائع عامة، و256 شاحنة، و13 سيارة ملاكي، و63 ألف طن قمح روسي، ويوجد 15 سفن على أرصفة الموانئ.

وأوضح البيان أن ميناء سفاجا استقبل السفينة (أمل) بحمولة 98 شاحنة، و10 سيارات ملاكي، والسفينة (بوسيدن إكسبريس) بحمولة 113 شاحنة، وسيارتين ملاكي، والسفينة (وادي سفاجا) بحمولة 63 ألف طن قمح روسي، وغادرته السفينة (الحرية) بحمولة 80 شاحنة وسيارة ملاكي، والسفينة (دليلة) بحمولة 92 شاحنة و12 سيارة ملاكي.

وأشار إلى أن سفينة غادرت أيضا ميناء سفاجا بحمولة 31 ألفا، و500 طن فوسفات متجهة إلى الهند، مضيفا أن ميناء نويبع شهد رحلة مكوكية (وصول وسفر) للسفينة (سيناء)، حيث تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 384 طن وسيارة ملاكي، وتصدير 40 شاحنة بحمولة 735 طن، كما غادر ميناء السويس سفينة فارغة متجهة إلى الإمارات، والسفينة (الحاجة زينب) فارغة.