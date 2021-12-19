

ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم تداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد.



وأوضحت المنطقة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 6 سفن حاويات، وغادرته 3 سفن، وتتواجد على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وأشار البيان، إلى أن ميناء غرب بورسعيد استقبل 3 سفن حاويات، وغاردته سفينتا حاويات، وتتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، مؤكدة أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ ; لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.