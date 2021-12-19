تداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم تداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد.
 

وأوضحت المنطقة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 6 سفن حاويات، وغادرته 3 سفن، وتتواجد على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وأشار البيان، إلى أن ميناء غرب بورسعيد استقبل 3 سفن حاويات، وغاردته سفينتا حاويات، وتتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، مؤكدة أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ ; لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن مصير أمم إفريقيا

كأس السوبر الإفريقي.. موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي والقناة الناقلة

بعد تألقه في كأس العرب. عرض قطري مغري لخطف نجم الأهلي

عمر عبد الوارث ظهير الزمالك يفاضل بين المقاولون وسموحة والإسماعيلي

بروسيا دورتموند يلمح لرحيل هالاند إلى ريال مدريد

لمعرفة سر إصاباته.. فحوصات طبية لنجم الأهلي في قطر

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الرجاء المغربي في نهائي كأس السوبر الإفريقي

عاجل.. كيروش يستعد لتغيير أحد أفراد الجهاز الفني بالمنتخب

ads