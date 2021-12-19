الأردن تطلق مشروع دعم التنافسية للمشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة

أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية بالتعاون مع الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي والمعهد الزراعي المتوسطي مشروع "دعم التنافسية والابتكار المستدام للمشاريع الزراعية الأردنية الصغيرة والمتوسطة.



ويهدف المشروع إلى تعزيز إنتاجية المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص للتسويق والتصدير والوصول للأسواق الدولية للمنتجات الغذائية الزراعية عالية الجودة وسلسلة تزويدها.



وقالت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي خلال ترؤسها اجتماع اللجنة التوجيهية للمشروع بحضور مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي والمدير التنفيذي للمعهد الزراعي المتوسطي ومندوبي الجهات المعنية، إن أهمية المشروع تكمن في تعزيز تنافسية المنتجات الأردنية الزراعية وتقديم الدعم اللازم لها للوصول إلى السوق الأوروبي وعلى وجه الخصوص السوق الإيطالي.



وأضافت أن المنتجات الزراعية المستهدفة جرى تحديدها بالتشارك مع الجهات المعنية ووفقا لعدد من المعايير، من بينها قلة اعتمادها على الموارد الطبيعية وخاصة مياه الري التي يمتلك الأردن فيها ميزة تنافسية سواء في السوق المحلي أو الأسواق الدولية، وهي التمر، الرمان، اللوز، السمسم، الجوافة، والصبر.



وبينت أن المشروع سيوفر مجالات التدريب وتأهيل المزارعين ومواءمة منتجاتهم مع المتطلبات الدولية، وشراء معدات لتأهيل المنتجات الزراعية للتصدير، بالإضافة إلى تشبيك المزارعين مع اسواق الاتحاد الأوروبي.



يذكر أن المشروع ينفذه المعهد الزراعي المتوسطي وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الدولي لمدة ثلاث سنوات.