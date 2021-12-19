1.25 % ارتفاع معدل التضخم في المملكة حتى نوفمبر

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" في الأردن منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، بنسبة 25ر1 بالمئة، ليبلغ 36ر102 مقابل 10ر101 للفترة نفسها من عام 2020.



وأشارت دائرة الاحصاءات العامة في تقريرها الشهري، اليوم الأحد، إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين الثاني من العام الحالي بنسبة 61ر1 بالمئة، ليصل إلى 06ر103 مقابل 42ر101 لنفس الشهر من العام الماضي. أما على المستوى الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين الثاني من هذا العام بنسبة 13ر0 بالمئة، ليبلغ 06ر103 مقابل 92ر102 لشهر تشرين الأول من نفس العام.

وفيما يتعلق بالرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك لشهر تشرين الثاني من العام الحالي (والذي يقاس باستبعاد السلع الأكثر تذبذبًا بأسعارها لمجموعة الغذاء والوقود والإنارة والنقل)، بلغ 30ر69 مقابل 56ر68 خلال نفس الشهر من العام الماضي مسجلًا ارتفاعًا نسبته 07ر1 بالمئة. وعلى المستوى التراكمي، بلغ الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك للأشهر الاحد عشر الأولى من هذا العام 03ر69 مقابل 41ر68 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي مسجلًا ارتفاعًا نسبته 91ر0 بالمئة.