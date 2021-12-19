1.5 مليار درهم إجمالي قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال نوفمبر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أن السوق العقاري في الإمارة شهد نموا كبيرا خلال شهر نوفمبر بنسبة 85 % مقارنة بأكتوبر الماضي.

وذكر التقرير العقاري الشهري - الذي تصدره الدائرة - أن الشهر الماضي شهد تسجيل 822 تصرفًا عقاريًا بقيمة إجمالية قدرت بـ 1.5 مليار درهم في حين بلغ إجمالي حجم التداولات العقارية 1.2 مليار درهم تم تسجيلها من خلال 656 عملية تداول.

وأكد سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أن الإنتعاش الكبير الذي حققه السوق العقاري يعود في الدرجة الأولى إلى جهود حكومة عجمان وخططها الناجعة الرامية إلى تحفيز الإقتصاد المحلي بما في ذلك القطاع العقاري الذي استفاد بالعديد من التسهيلات والمحفزات المشجعة بإعتباره محركا أساسيا لدفع عجلة النمو في الإمارة.

وكشف التقرير عن تسجيل أعلى قيمة مبايعة في "الياسمين" بقيمة 400 مليون درهم في حين تم تسجيل أعلى قيمة رهن بقيمة 20 مليون درهم في منطقة "الحميدية 1"، وجاء حي "الياسمين" على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولًا يليه كل من "الزاهية" و"المنامة 11 " على التوالي.

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