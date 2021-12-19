1.2 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 260 مبايعة بقيمة 750.85 مليون درهم، منها 28 مبايعة للأراضي بقيمة 203.94 مليون درهم و232 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 546.91 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 53 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تلتها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة ثم مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم بمنطقة الثنيه الخامسة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة الخليج التجارى.

وقد تصدرت منطقة الخيران الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 83 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 85 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 364.96 مليون درهم منها 13 رهونات أراضي بقيمة 38.51 مليون درهم و69 رهونات فلل وشقق بقيمة 326.45 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 201 مليون درهم وأخري في منطقة ند الشبا بقيمة 32 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 23 هبة بقيمة 137.32 مليون درهم كان أهمها بمنطقة بور سعيد بقيمة 85 مليون درهم وأخري في منطقة الخليج التجارى بقيمة 29 مليون درهم.