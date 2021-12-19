مجموعة موانئ أبوظبي وشركة تطوير العقبة توقعان 5 شراكات استراتيجية





وقعت مجموعة موانئ أبوظبي المحرك الرائد للتجارة والخدمات اللوجستية عددا من الاتفاقيات الاستراتيجية ومذكرة تفاهم مع شركة تطوير العقبة للمساهمة في تطوير قطاعات السياحة والنقل والبنى التحتية للخدمات اللوجستية والرقمية في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

حضر مراسم حفل التوقيع في مدينة العقبة معالي الدكتور ناصر الشريدة وزير التخطيط والتعاون الدولي نيابة عن دولة الدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية وسعادة أحمد علي محمد البلوشي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية ومعالي المهندس خيري عمرو وزير الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية ومعالي الدكتور محمد العسعس، وزير المالية ومعالي الدكتور نواف وصفي التل، وزير دولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي والمهندس نايف أحمد البخيت رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رئيس مجلس إدارة شركة تطوير العقبة؛ بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتم التوقيع على الاتفاقيات ومذكرة التفاهم من قبل حسين علي الصفدي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة والكابتن محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.

وتمثل الاتفاقيات الجديدة علامة بارزة في التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين وتعزز الحضور الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي.

وتتعلق الشراكات الاستراتيجية الخمس بتطوير منطقة مرسى زايد ومحطة السفن السياحية ونظام رقمي متقدم لمنظومة الموانئ وتطوير وتحديث ميناء متعدد الأغراض وتحديث وتطوير مطار الملك حسين الدولي في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد الكابتن محمد جمعة الشامسي أن هذا التحالف الاستراتيجي يدعم رؤية القيادة الرشيدة لإمارة أبوظبي الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون مع الدول العربية الشقيقة ودعمها في تشييد بنى تحتية متطورة تسهم في دفع عجلة تنمية قطاعات السياحة والتجارة وتعزز من قدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية الرئيسية.

وقال الشامسي: واثقون من أن المشاريع الضخمة التي سيتم تنفيذها بموجب هذه الاتفاقيات تشكل إضافة قيّمة مضافة إلى برامج تنمية وتطوير قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة التي تم الإعلان عنها خلال الأعوام القليلة الماضية في المملكة الأردنية الهاشمية حيث تسهم هذه المشاريع الطموحة التي تنفذ بالتعاون الوثيق مع شركائنا في شركة تطوير العقبة في توسعة المرافق البحرية والجوية والبرية المتاحة للمسافرين والشركات وتحديثها بما يرسخ مكانة العقبة كمركز إقليمي رئيسي ويدعم خطط التنمية الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية.

من جهته أكد المهندس نايف أحمد البخيت أهمية الشراكة مع مجموعة موانئ أبوظبي التي تتمتع برؤية مستقبلية وخبرات واسعة وبسجل ناصع من الإنجازات في تطوير بنى تحتية عالمية المستوى للموانئ ومحطات السفن السياحية والحلول الرقمية.

وقال البخيت إن الاتفاقيات ومذكرة التفاهم الموقعة لتطوير منطقة مرسى زايد وإنشاء محطة للسفن السياحية ودراسة تحديث ميناء متعدد الأغراض وتطوير مطار الملك حسين الدولي في مدينة العقبة وتأسيس شركة مقطع آيلة للأنظمة الرقمية تشكل جميعها إضافة مهمة إلى جهودنا الرامية إلى تطوير منطقة العقبة والتي سوف تدعم الجهود من أجل زيادة أعداد المسافرين والسياح الراغبين في تجربة منطقة المثلث الذهبي في المملكة بما توفره من عروض سياحية فريدة من نوعها في العالم في مناطق وادي رم ومدينة العقبة ومدينة البتراء التاريخية.

من جانبه أكد حسين الصفدي أهمية هذا التعاون والشراكة الاستراتيجية والتي ستساهم في خلق العديد من الفرص الاستثمارية وفرص العمل، وفي تعزيز الدور المحوري للعقبة كمركز إقليمي مميز في مجالات التبادل التجاري والأعمال اللوجستية وحركتي الملاحة البحرية والجوية.

بدوره أشار عبدالله الهاملي رئيس قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة - مجموعة موانئ أبوظبي إلى أهمية الشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتطوير أراض تبلغ مساحتها 1.2 مليون متر مربع من خلال بناء مشاريع عقارية ومجمعات سكنية سياحية وفنادق وشاليهات ومراكز للتسوق وحدائق ألعاب ترفيهية.

وقال الهاملي إن هذا المشروع الرئيسي يسهم في دعم جهود المملكة الأردنية الشقيقة في ترسيخ مكانة متميزة لمدينة العقبة كوجهة سياحية وتجارية مهمة على مستوى المنطقة.

من جانبه قال سيف المزروعي رئيس قطاع الموانئ - مجموعة موانئ أبوظبي: إننا فخورون بالدور الرئيسي الذي تضطلع به مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير ميناء العقبة وإنشاء محطة جديدة للسفن السياحية مستفيدة في ذلك من خبرتها الواسعة في تشغيل وإدارة قطاع الرحلات البحرية وتقديم خدمات متطورة على امتداد سلسلة التوريد.

وأضاف المزروعي: واثقون من أن هذا التعاون سيعود بالنفع الكبير على الجانبين خاصة وأنه يجمع بين إمكانيات النمو الهائلة التي توفرها العقبة كوجهة مميزة للرحلات البحرية والدور الرائد الذي تؤديه مجموعة موانئ أبوظبي في توفير خدمات متطورة وبنى تحتية حديثة من شأنها الارتقاء بتجربة مسافري الرحلات البحرية وتحسين الخدمات المقدمة إلى سفن الشحن التجارية.

بدورها قالت الدكتورة نورة الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة بوابة المقطع رئيس القطاع الرقمي - مجموعة موانئ أبوظبي إن اتفاقيات الشراكة المهمة التي تم توقيعها تسهم في تمكين قطاعات السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية في المملكة من الحصول على حزمة واسعة من الحلول التقنية المبتكرة التي تؤدي دورًا محوريًا في تحسين مستوى الخدمات المقدمة بحرًا وجوًا وبرًا. حيث يعمل تبني الحلول الرقمية المتخصصة على تعزيز كفاءة العمليات وتجنب المخاطر وإدارتها ضمن جميع مراحل سلسلة التوريد بالاعتماد على منصة تقنية متكاملة يمكنها توفير أفضل مستويات خدمات المتعاملين.

وبدوره أكد المهندس محمد السكران المدير التنفيذي للنقل والخدمات اللوجستية في شركة تطوير العقبة أن هذه الشراكة الاستراتيجية تعزز مكانة العقبة لاعبا رئيسيا في سلسلة التوريد في المنطقة كما أن الرقمنة من شانها أن توفر نظامًا بيئيًا جديدًا يعزز مرونة القطاع البحري في العقبة.

/ تطوير مرسى زايد / وتهدف الاتفاقية إلى قيام مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير مساحة 1.2 مليون متر مربع ضمن المرحلة الأولى من تطوير منطقة مرسى زايد البالغة مساحتها الإجمالية 3.2 مليون متر مربع والتي تشمل محطة للسفن السياحية والمرافق السياحية والترفيهية والسكنية وغيرها من المشاريع التي ستسهم في تعزيز جاذبية مدينة العقبة كوجهة رئيسية على البحر الأحمر.

/ تطوير وإدارة محطة السفن السياحية / تعمل مجموعة موانئ أبوظبي بموجب هذه الاتفاقية التي تستند إلى الاتفاقية المبدئية التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من العام الحالي على تطوير وإدارة وتشغيل محطة جديدة للرحلات البحرية في مدينة العقبة والتي ستكون بمثابة بوابة للمسافرين الذين يزورون البحر الأحمر.

/ مقطع آيلة – مشروع مشترك جديد / تهدف الاتفاقية إلى تأسيس مشروع مشترك متمثل في "مقطع آيلة" لتطوير وتشغيل نظام رقمي لمنظومة الموانئ وسيعمل النظام الرقمي على تسهيل التواصل بين كافة مشغلي الميناء ومحطة الحاويات وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة "ASEZA" وشركة تطوير العقبة والهيئة البحرية الأردنية وجميع أصحاب العلاقة ضمن منظومة ميناء العقبة. ومن المتوقع أن ينفذ النظام أكثر من مليوني معاملة رقمية سنويًا تحقق وفورات مالية وتقلص وقت الإنجاز لأصحاب العلاقة والمتعاملين إضافة إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية وتسهيل الخدمات.

/ تحديث وتطوير ميناء متعدد الأغراض / تهدف هذه المذكرة المبدئية إلى تعاون مجموعة موانئ أبوظبي مع شركة تطوير العقبة لدراسة تطوير وتحديث ميناء متعدد الأغراض من خلال بنى تحتية عالمية المستوى تشمل البضائع المدحرجة والعامة بالإضافة إلى مناولة شحنات الحبوب الغذائية والمواشي.

/ تطوير مطار الملك حسين الدولي / تهدف الاتفاقية على تعاون مجموعة موانئ أبوظبي وشركة تطوير العقبة في تطوير مطار الملك حسين الدولي في مدينة العقبة بهدف تمكينه من تعزيز طاقته الاستيعابية واستقبال عدد أكبر من الرحلات الجوية السياحية الدولية والمحلية ما يضمن رحلات ميسرة للمسافرين الراغبين بالتنقل بين محطة السفن السياحية والمطار مع توفير خدمات لوجستية جوية متطورة وتعزيز شبكة الربط الجوي لمدينة العقبة.