المنظمة العالمية للجمارك تشيد بممارسات جمارك أبوظبي في إدارة مواردها البشرية عالميا

حققت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي إنجازًا متميزًا على مستوى منظومة الجمارك الدولية ومنظمة الجمارك العالمية "WCO" في اعتماد وإدراج تجربتها "كقصة نجاح" من بين أفضل الممارسات الرائدة في العالم في مجال "إدارة الموارد البشرية في بيئة جمركية خلال أوقات الأزمات وما بعدها" وهو عنوان الدليل الذي قامت المنظمة بإصداره في نوفمبر الماضي.

يأتي هذا الانجاز في إطار خطة جمارك أبوظبي للتحول الإستراتيجي 2019 - 2023 وتحقيقًا لرؤيتها الطموحة للوصول إلى أفضل المستويات الإقليمية والعالمية في الأداء الجمركي والمساهمة بالشكل الأمثل في تطوير البيئة التنافسية لإمارة أبوظبي وعملت منظمة الجمارك العالمية على تطوير هذا الدليل بمساهمة من المنظمات الدولية والإدارات الجمركية والشركات الاستشارية من القطاع الخاص وأوساط أكاديمية في جميع أنحاء العالم، حيث يغطي الدليل المنظور الشامل والعالمي لمجموعة من المبادئ الإرشادية في مجالات رئيسية للموارد البشرية، ترتكز على القيادة والتواصل، واستمرارية الأعمال، وتصميم نماذج العمل والمرونة، والتعلم والتطوير وغيرها من الممارسات الرائدة، وكما يهدف إلى تقديم مبادئ توجيهية وتوصيات أساسية لمختلف الإدارات الجمركية في العالم لدعم مهامها الاستراتيجية وتعزيز مرونتها التنظيمية من حيث إدارة رأس المال البشري خلال الأزمات وما بعدها وتبني حلول فعالة ومبتكرة.. ويعتبر هذا الإصدار إضافة هامة ومكملة لأدوات منظمة الجمارك العالمية في مجال إدارة الطوارئ "الملحق J5 لاتفاقية كيوتو المعدلة" والانتقال الناجح إلى التدريب الإفتراضي المباشر.

ويأتي هذا الانجاز بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ودعم الإدارة العليا في جمارك أبوظبي، في المضي نحو التحول الرقمي الشامل من أجل منظومة جمركية خفية تقدم حلول ذكية متكاملة، حيث تم تطوير وتنفيذ إستراتيجية مبتكرة للتحول بوظائف الموارد البشرية إلى نظام مؤتمت بالكامل بإستخدام أفضل الحلول التكنولوجية، كان لها الأثر الكبير في تغيير نموذج العمل وتحقيق نتائج إيجابية غير مسبوقة في أداء وإنتاجية الموظفين، ومستوى الإستجابة في مواجهة تحديات الأزمة وضمان استمرارية الأعمال بفعالية كبيرة في تسهيل حركة التجارة والحفاظ على أمن المجتمع.

وتعد جمارك أبوظبي أول جهة حكومية في الشرق الأوسط في تنفيذ إدارة رأس المال البشري عن طريق نظام أوراكل السحابة والأولى عالميًا في إعتماد مهارات المساعد الرقمي بشكل مستقل للنظام، حيث تم تسجيل زيادة في إنتاجية الموظفين بنحو 15% منذ اعتماد هذا النظام والذي تم من خلاله دمج واستبدال 14 نظامًا من أنظمة الموارد البشرية، ويقوم بتوفير إستخدام ميزات الخدمة الذاتية للموظفين للتعامل مع المهام الروتينية، والوصول إلى أدوات الموارد البشرية الخاصة بهم عبر الأجهزة المحمولة، كما يقوم بالتحديث التلقائي بميزات جديدة كل ثلاثة أشهر للحفاظ على توافقه مع أفضل الممارسات وإمكانيات التكنولوجيا الناشئة.

كما تعتبر جمارك أبوظبي الجهة الحكومية الوحيدة في المنطقة التي تستخدم اللغة العربية في تقييم المحادثة السيكومترية كخاصية أداة التقييم السلوكي لموظفي الجمارك وإستخدام التدريب على الواقع الافتراضي على العمليات التي تعني جميع المنافذ، حيث قامت بإستغلال فترة الجائحة كفرصة لبناء الأداء وتحسين مهارات الموظفين، بالإعتماد على التدريب الإفتراضي الذي يحاكي الواقع بكل التفاصيل المطلوبة من الإجراءات الجمركية والتفتيش دون الحاجة إلى التواجد الميداني في الموقع.

وقال سعادة راشد لاحج المنصوري المدير العام لجمارك أبوظبي إن هذا الانجاز يدعم جهود الادارة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في دولة الامارات العربية المتحدة لتصبح الأفضل في تبني الممارسات الرائدة والمبتكرة وأضاف سعادته أن الإدارة حريصة على تطوير أعمالها وتحقيق التميز من خلال العمل على تطبيق خطتها الإستراتيجية وإستعدادها الكامل للتحول الرقمي، وتنفيذ الحلول الإستباقية المبتكرة في تطوير إدارة مواردها البشرية ونماذج عملها وخدماتها، ما يمكنها لتكون ضمن مصاف الإدارات الجمركية الرائدة إقليميًا وعالميًا من حيث تنفيذ المعايير الدولية وأفضل الممارسات الجمركية.