ريم البارودى تخوض أولى بطولاتها الدرامية بحكاية "بنات السباعى" بمسلسل "حد فاصل"

بوابة الفجر
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تخوض النجمة ريم البارودي، أولى بطولاتها الدرامية المطلقة، بحكاية "بنات السباعى"، من مسلسل "حد فاصل"، حيث تصور الفنانة مشاهدها فى العمل مع المخرج تامر حمزة.

 

وتظهر “البارودي"، خلال الحكاية بشكل جديد ومختلف عن الشخصيات التي قدمتها سابقا، حيث استعدت لها البارودى جيدا، خاصة وأن الحكاية تدور في 5 حلقات ويشارك في بطولتها محمود حجازى، أحمد جمال سعيد، محمد التاجى، هناء الشوربجى، هبة حسن، مارتينا عادل.

 

من جهة أخرى تواصل شقراء الشاشة ريم البارودي، تصوير مسلسل "نقل عام"، بجانب الفنانين محمود حميدة وسوسن بدر، وسميحة أيوب، ومحمد محمود عبد العزيز، وهو من إنتاج شركة "مجموعة فنون مصر"، للمنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبد العزيز، والعمل من تأليف ورشة فنون مصر وإخراج المخرج الكبير عادل أديب.


 

يذكر أن البارودي، شاركت كضيفة شرف في مسلسل "فارس بلا جواز" مع الفنان مصطفى قمر، والذي عرض في موسم رمضان الماضي.

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