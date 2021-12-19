إطار العمل المحسّن لمدققي الحسابات التابع لسوق أبوظبي العالمي يدخل حيز التنفيذ

أعلن سوق أبوظبي العالمي عن دخول إطار العمل المحسن لمدققي الحسابات حيز التنفيذ بالكامل اعتبارًا من الأول من ديسمبر 2021.

ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي على إطار العمل في أغسطس من هذا العام، حيث ستقوم سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي بالإشراف على إطار العمل وتنفيذه.

وقد عزز سوق أبوظبي العالمي إطار عمل مدققي الحسابات لأسباب عدة منها ضمان التكافؤ الدولي في مجال الرقابة على التدقيق من جانب سوق أبوظبي العالمي، وتعزيز جودة عمليات التدقيق وحماية المستثمرين، بما ينعكس على مستوى الثقة في سوق أبوظبي العالمي وبيئة الأعمال لديه.

وتشمل التغييرات الرئيسية في إطار عمل مدققي الحسابات التابع لسوق أبوظبي العالمي، ما يلي: "معايير تسجيل مكثفة" حيث يتوجب على جميع المدققين ومديري التدقيق استيفاء هذه المعايير قبل التسجيل، والذي يشمل إبراز المدققين ما يؤكد كفاءتهم، والامتثال للمعايير المهنية والأخلاقية الدولية، إلى جانب الحصول على حيازة تأمين تعويض مهني مناسب.

كما يتضمن إطار العمل "تصاريح إضافية" حيث سيتعين على مدققي الحسابات العاملين ضمن سوق أبوظبي العالمي ومديري التدقيق الذين يرغبون في قبول مهام التدقيق للشركات العامة والمؤسسات المالية الحصول على تصريح إضافي من سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي بعد استيفائهم للمعايير والمتطلبات الأهلية.

كما يتضمن "صلاحيات رقابية معززة" حيث ستكون سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي مسؤولة عن المراقبة والإشراف على المدققين وجودة التدقيق في سوق أبوظبي العالمي حيث تتبنى سلطة التسجيل نهجًا قائمًا على المخاطر في تقييماتها الميدانية والمكتبية وتنشر تقريرًا سنويًا عن أنشطتها التشغيلية.

ويوفر إطار عمل المدققين في سوق أبوظبي العالمي ترتيبات انتقالية لمدققي الحسابات الحاليين المعترف بهم، حيث تسمح الفترة الانتقالية للمدققين الحاليين ومديري التدقيق في سوق أبوظبي العالمي بإعادة التسجيل بموجب إطار العمل الجديد من 1 ديسمبر حتى تاريخ التجديد الحالي للمدقق.

ويدعو سوق أبوظبي العالمي المدققين ومديري التدقيق الحاليين لإعادة التسجيل مبكرًا وإتاحة الوقت الكافي لعملية إعادة التسجيل، حيث من المحتمل أن تستغرق عملية التسجيل في سلطة التسجيل لكل من المدققين الحاليين والمحتملين أربعة أسابيع على الأقل من تاريخ تقديم الطلب إلى التسجيل.. كما يدعو المتقدمين لأخذ هذه النقطة في عين الاعتبار في خطتهم لضمان عدم وجود أي ثغرة في خدمات التدقيق المقدمة للعملاء.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لـسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي: "يعزز إطار عمل المدققين المحسّن من مكانة سوق أبوظبي العالمي كسلطة قضائية متكاملة ومستدامة، حيث يضمن حماية المستثمرين ويعزز ثقة الأعمال. ولا بد أن أشير إلى أن البيانات المالية المدققة بجودة عالية هي العامل الأساسي لسلامة الأسواق المالية وبيئة العمل ضمن القطاع المالي. ولا شك أن المدققين يلعبون دورًا رئيسيًا في ضمان موثوقية التقارير المالية والتي بدورها تسمح للمستثمرين باتخاذ القرارات المناسبة، حيث سيساعد الإطار الجديد المحسن على زيادة نمو الأعمال وحماية الشركاء الاستراتيجيبن وتعزيز سمعة سوق أبوظبي العالمي".