شركة ناشئة تخطط لإطلاق خدمة تأجير الدراجات الإلكترونية في الشرق الأوسط



شركة Lime الناشئة في مجال التنقل تخطط لإطلاق خدمة تأجير الدراجات البخارية الإلكترونية والدراجات الإلكترونية في جميع أنحاء الشرق الأوسط على مدار العامين المقبلين.

قال وانج تينج الرئيس التنفيذي لشركة Lime لشبكة CNBC إن الشركة تجري تجربة صغيرة في دبي، وتخطط لإطلاق تشغيل دائم في الشهرين المقبلين.

وأضاف تينج "رؤيتنا هي الاستثمار في دول الخليج، أحب أن أقدم شيئًا دائمًا في دبي وأبو ظبي، وأتطلع أيضًا إلى بقية دول الخليج، سواء كانت البحرين أو قطر أو حتى المملكة العربية السعودية، نحن في بداية الاستثمار في المنطقة".

جمعت الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها 523 مليون دولار في الشهر الماضي قبل إدراج متوقع في سوق الأسهم، وقادت جولة التمويل شركة الاستثمار ADQ التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها.

وقال تينج إن منطقة الشرق الأوسط هي منطقة شابة وديناميكية وتتطلع إلى المستقبل، مضيفًا أنها لديها التزامًا كبيرًا نحو الاستدامة.

وحول المملكة العربية السعودية، قال تينج إن السعودية تريد الاستثمار في المستقبل، مضيفًا أن مدينة نيوم الجديدة مثيرة بشكل خاص.

وأضاف تينج "عندما تتحدث إلى الأشخاص الذين يفكرون في نيوم، فإنهم يقولون كيف نبني مدينة دون سيارات، وهذا جوهر ضخم لمهمتنا، وهي بناء نظام نقل مختلف عن اليوم".

وأشار تينج إلى الشباب قائلًا "عندما تتحدث إلى الشباب، فإنهم يعرفون عندما ينظرون إلى بصمتهم الكربونية أن أحد أكبر المصادر يأتي من النقل وأنهم يطالبون بتغيير سلوكهم، وعندما أنظر إلى أماكن بها عدد كبير من الشباب الملتزمين بالبيئة، فهذه أسواق مثالية لما نقوم ببنائه".

تم إطلاق شركة Lime في 80 مدينة جديدة في عام 2021 وتزعم تينج أنها أكبر شركة للتنقل المصغر في العالم، متقدمة على شركات أمثال Bird وTier وVoi وJump.

وقال تينج إن الشركة تعتزم طرحها للاكتتاب العام في وقت ما في عام 2022، مضيفًا أن حجم الشركة ووزنها يعني أنها جاهزة، مضيفًا أنه يمكن أن يكون ذلك عن طريق SPAC أو الاكتتاب العام الأولي التقليدي.