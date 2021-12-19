بريطانيا تعتزم منح مساعدات لقطاعي الضيافة والسياحة في مواجهة تداعيات كورونا

19 ديسمبر 2021 وقت الإنشاء: 01:13 PM اخر تحديث: 01:13 PM عدد القراءات: 140

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تعتزم بريطانيا منح مساعدات تحفيزية جديدة لقطاعي الضيافة والسياحة لمواجهة تراجع النشاط نتيجة تقليل التجمعات في أعقاب الارتفاع المفاجئ في حالات كورونا وتفشي المتحور "أوميكرون".



وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك عقد اجتماعات افتراضية خلال اليومين الماضيين مع رئيس الوزراء بوريس جونسون وقادة القطاعين، حيث جرى بحث خفض ضريبة القيمة المضافة بشكل مرتبط بالطوارئ، وأيضا تقديم مدفوعات نقدية.