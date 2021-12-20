يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات الأبراج الاثنين 20-12-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الاثنين 20-12-2021 لمواليد برج الثور.

برج الثور.. توقعات الأبراج اليوم الاثنين 20-12-2021

على الصعيد العاطفي

إذا كنت تحب شريك حياتك بصدق فعليك ألا تركز كثيرا مع عيوبه وحاول أن تصلح أخطائه.

على الصعيد المهني:

تشعر بالإحباط بسبب استسلامك للكسل.

على الصعيد المالي

اسمح لنفسك بفرصة استكشاف ما حولك لكي تحصل على الأموال