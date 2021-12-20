يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات الأبراج الاثنين 20-12-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الاثنين 20-12-2021 لمواليد برج السرطان.

برج السرطان.. توقعات الأبراج اليوم الاثنين 20-12-2021

على الصعيد العاطفي

حاول أن تمنح شريكك الحب والاهتمام دون فرض سيطرتك على أفعاله.

على الصعيد المهني:

عليك البعد عن التفاصيل والنظر إلى الصورة بنظرة عامة أكثر شمولا من نظرتك الحالية.

على الصعيد المالي

ينصح بالاهتمام بوضعك المادي في الفترة القادمة.