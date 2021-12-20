يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات الأبراج الاثنين 20-12-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الاثنين 20-12-2021 لمواليد برج العذراء.

برج العذراء.. توقعات الأبراج اليوم الاثنين 20-12-2021

على الصعيد العاطفي

لا تهدر وقتك مع شخص يتمسك برأيه، ولن يغير نظرته إليك.

على الصعيد المهني:

تستطيع اتخاذ اجراءات ايجابية في عملك والتي تساعدك على انجاز المشاريع.

على الصعيد المالي

احذر شخص ما يراقبك ويتحين الفرصة للوقيعة بينك وبين مديرك حتى تخسر وظيفتك.