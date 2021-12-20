يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات الأبراج الاثنين 20-12-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الاثنين 20-12-2021 لمواليد برج القوس.

برج القوس.. توقعات الأبراج اليوم الاثنين 20-12-2021

على الصعيد العاطفي

حرصك على حماية شريكك يجعله يشعر بالاطمئنان تجاهك، ويحسن علاقتكما.

على الصعيد المهني:

تشعر اليوم بالقليل من العصبية والإرهاق، لكن سرعان ما ستعود لحالتك الطبيعية.

على الصعيد المالي

تشعر بالكسل والخمول طوال اليوم ولكن حاول إنجازها للحصول على الأاموال.