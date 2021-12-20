يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات الأبراج الاثنين 20-12-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الاثنين 20-12-2021 لمواليد برج الجدي.

برج الجدي.. توقعات الأبراج اليوم الاثنين 20-12-2021

على الصعيد العاطفي

يرغب شريكك في اصطحابك إلى الخارج للاحتفال وانت لا ترغب.

على الصعيد المهني:

تتقدم في عملك بشكل ملحوظ اليوم، احذر حسد زملائك.

على الصعيد المالي

تحتاج إلى التفكير في العديد من الأفكار المبتكرة للحصول على المزيد من الأموال.