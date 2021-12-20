يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات الأبراج الاثنين 20-12-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الاثنين 20-12-2021 لمواليد برج الدلو.

برج الدلو.. توقعات الأبراج اليوم الاثنين 20-12-2021

على الصعيد العاطفي

هناك شخص يريد التقرب إليك، ولكن كن حذرا إذا كنت لا تعرفه حق المعرفة.

على الصعيد المهني:

تمتلك الكثير من الطاقة مما يمنحك الثقة لمقابلة الأشخاص، وبالتالي كسب احترامهم.

على الصعيد المالي

تفكر في أمرا ما ويشغل بالك منذ فترة، وقد تتأخر في العثور على نتيجة، لكن لا تيأس.