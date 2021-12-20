أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 20-12-2021

استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الإثنين أول تعاملات الأسبوع، على الارتفاع الذي حققه المعدن الأصفر خلال الأسبوع الماضي، بنحو 19 جنيها،متأثرًا بارتفاع عالمي في ظل انخفاض الدولار وسجلت الأوقية 1809 دولارًا



أسعار الذهب اليوم في مصر:

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 681 جنيهًا.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 795 جنيهًا.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 908 جنيهات.

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6410 جنيهات.

سعر الذهب اليوم عالميا:

ارتفع سعر الذهب عند مستوى 1809 دولارات للأوقية، متأثرا بتراجع سعر الدولار.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي، إنه سيمهد الطريق أمام ثلاث زيادات في أسعار الفائدة، كل منها بمقدار ربع نقطة مئوية، بحلولنهايةعام 2022 مع اقتراب الاقتصاد من التوظيف الكامل ومواجهة المجلس ارتفاعا في التضخم.