أسعار اللحوم اليوم الاثنين 20-12-2021

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار اللحوم اليوم الاثنين، حيث سجلت أسعار اللحوم الكندوز 155-165 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار اللحوم الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو، واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، وأسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجلت أسعار اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو

Advertisements

الأكثر قراءة

موسيماني يتدخل لإخماد ثورة ثنائي الأهلي

عاجل.. اعترافات "كريم الهواري" المتهم في حادث الشيخ زايد: "خبطتهم غصب عني ومكنتش شارب مخدرات" (مستند)

عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة السوبر الإفريقي

شاهد.. الثلج يكسو شوارع الإسكندرية

نجم مانشستر يونايتد على رادار نيوكاسل

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تأجيل كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون

الشناوي يعلن التحدي قبل مواجهة الرجاء: سنتوج بلقب السوبر الإفريقي

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 20-12-2021

ads