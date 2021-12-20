استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 20-12-2021، في السوق التجارية، بعد تراجهها في بداية تعاملات الأسبوع وذلك بسبب حالة تراجع معدلات الطلب.

وبلغ حجم الانخفاض في الأسعار مطلع الأسبوع الجاري بين 100-200 جنيه في طن الحديد، وبين 10-20 جنيها في طن الأسمنت، فيما بلع أعلى سعر للأسمنت اليوم للمستهلك في السوق يبلغ بين 1030 -1040 جنيها للطن، مقابل 1050 جنيها سعر الطن الأسبوع الماضي، بتراجع بين 10-20 جنيها في الطن.

فيما تراوحت أسعار الحديد للمستهلك اليوم الثلاثاء، بين 14.5 إلى 15.5 ألف جنيه للطن، وكانت مصانع الحديد المتكاملة،أعلنت أسعارها لشهر ديسمبر بين 14.850 ألف جنيه وحتى 15 ألف جنيه للطن تسليم ارض المصنع.، وجاءت الأسعار كما يلي:

تبلغ أسعار الحديد لشركة «حديد المصريين» نحو 14.9 ألف جنيه للطن، وهي أسعار شهر نوفمبر نفسها.



تبلغ أسعار الحديد لشركة «السويس للصلب» 14.900 ألف جنيه للطن لشهر ديسمبر.

أسعار «بشاي للصلب» 15 ألف جنيه، بينما سجل مصر ستيل 14.850 ألف جنيه للطن.