حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين الموافق 20-12-2021، حيث يسود طقس متقلب وأمطار ورياح، مما دفع العديد من المواطنين بجميع المحافظات البحث عن دعاء المطر لترديده عند نزول المطر، ومن أفضل الأدعية المستحب قولها عند نزول المطر ما يلي:



أدعية مستحب قولها عند نزول المطر

عن عائشة رضي الله عنها أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: «اللهم صيـبًا نافعًا» رواه البخاري.

أدعية نزول المطر.. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا بلاء، ولا هدم، ولا غرق. اللهم طهّر قلبي واشرح صدري وأسعدني وتقبل صلاتي وجميع طاعاتي، وأجب دعوتي واكشف كربتي وهمي وغمي، واغفر ذنبي وأصلح حالي، واجعل الريان بابي والفردوس ثوابي والكوثر شرابي.

أدعية نزول المطر..اللهم إني عبدك أسألك الشفاء فعافني، ورحمتك فارحمني، وراحة البال والعتق من النار.

أدعية نزول المطر..اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارضَ عنا، وسامحنا، وتقبّل منا، واعفُ عنا، واجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين،

أدعية نزول المطر..اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيرًا يا رب العالمين.

أدعية نزول المطر..اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.

أدعية نزول المطر..اللهم إني أسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردًا غير مخزٍ ولا فاضح.