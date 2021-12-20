تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة

أصدرت الأرصاد الجوية بيانا مهما يكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة، حيث يسود حالة من عدم استقرار بالأحوال الجوية.

طقس بارد نهارا على القاهرة

وحذرت الأرصاد الجوية من انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

تكون الثلوج ليلا

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وحذرت الأرصاد الجوية في البيان من نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

مناطق سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة



-أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا "السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد".



-أمطار متوسطة تكون رعدية ليلا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا على الغربية والشرقية والمنوفية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

-اضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 70: 75 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 4: 5 متر.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 07 درجة

الإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11 درجة

مطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجة

سوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 06 درجة

قنا العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجة

أسوان العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة

