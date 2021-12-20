كافاني يقترب من برشلونة

كافاني
كافاني
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أوضح نجم مانشستر أنه قريب من الانتقال إلى فريق برشلونة الأسباني خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

 

 نجم مانشستر يونايتد يستفز الجماهير

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن كافاني رفض عرضًا مهمًا من بوكا جونيورز الأرجنتيني، من أجل إكمال اتفاقه مع برشلونة.


وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن برشلونة لا يزال الوجهة المفضلة لدى كافاني حتى الآن في يناير/كانون ثانٍ المقبل.


وأوضحت، أن كافاني أجرى اتصالات مع رؤساء بوكا جونيورز، وأبلغهم بأنه قرر الانضمام إلى برشلونة في الشتاء.


ويبحث برشلونة عن مهاجم جديد صاحب خبرات، عقب اعتزال النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو بسبب مشاكل في القلب، بالإضافة إلى عدم اقتناع المدرب تشافي هيرنانديز بمستوى لوك دي يونج.


ومن المقرر أن ينتهي عقد كافاني مع الشياطين الحمر في الصيف المقبل، لكن زعمت العديد من التقارير أن اللاعب سينتقل إلى برشلونة لمدة 6 أشهر جنبًا إلى جنب مع فيران توريس، نجم مانشستر سيتي، لدعم هجوم البارسا.
 

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