حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 20-12-2021 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين الموافق الـ20 من ديسمبر 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

وتوقعت الأرصاد أن تزداد حالة اضطراب حالة الطقس اليوم مع وجود فرص كبيرة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، ورياح تصل إلي حد العاصفة على أغلب المناطق.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس اليوم تشهد نشاطا للرياح المثيرة للأتربة والرمال على مدن القناة وسيناء وشمال الصعيد وتتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وتصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم الاثنين

وتشهد حالة الطقس اليوم الاثنين سقوطا للأمطار من المتوسطة إلى الغزيرة على، من ومحافظات الإسكندرية، السلوم، البحيرة، مطروح، الدقهلية، دمياط وكفر الشيخ وبورسعيد".



حالة الطقس ودرجات الحرارة الاثنين

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس اليوم الاثنين سقوط أمطار متوسطة متقطعة على المنوفية والشرقية والغربية، بينما تكون أمطار خفيفة على القهرة والجيزة والقليوبية والسويس والإسماعيلية وبني سويف والمنيا واسيوط.

أمطار غزيرة وثلوج وهذه حالة الطقس اليوم

وفيما يتعلق بحالة الطقس اليوم على البحار، فتوقعت الأرصاد الجوية أن يضطرب البحر المتوسط ويكون ارتفاع الموج من 4 إلى 5 أمتار، وتزداد سرعة الرياح لتتراوح بين 70 إلى 75 كم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين فى مصر

وأضافت الهيئة: "تنخفض درجات الحرارة فى القاهرة والوجه البحري وتنخفض العظمي درجتين لتصل إلي 16-9 درجات، بينما على الإسكندرية والسواحل الشمالية العظمي 3 درجات لتصل إلي 15 درجة، وتكون الصغري 11 درجة".

انخفاض درجات الحرارة

وتابعت: "تنخفض درجات الحرارة فى جنوب سيناء لتصل إلي 20-12درجة، وفى شمال الصعيد تصل إلي 17-6 درجات، وفي جنوب 20-9 درجات".

