ضخ 818 مليون دولار من خلال الدفع الإلكتروني في اقتصاد البحرين

ضخ السياح 818 مليون دولار لشراء السلع والخدمات أثناء تواجدهم داخل البحرين خلال 10 شهور من يناير حتى أكتوبر 2021، مقارنة بإنفاق يبلغ نحو 499 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2020، وبنسبة نمو تبلغ 63%.

وأكدت الإحصائيات الرسمية للدفع الإلكتروني، أن حجم الدفع الإلكتروني عبر البطاقات المصدرة خارج البحرين، بلغ 818 مليون دولار خلال 10 شهور، وهذا المبلغ لا يشمل مدفوعات الكاش (النقود الورقية والمعدنية) التي يدفعها السياح عند شراء السلع والخدمات، حسب صحيفة الوطن البحرينية.

كما ارتفعت عمليات الدفع الإلكتروني للسياح إلى 10.60 مليون عملية خلال العشرة شهور الأولى من العام الجاري مقارنة بنحو 5.5 مليون عملية لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو تبلغ نحو 92%.

ويأتي ارتفاع إنفاق السياح بعد فتح جسر الملك فهد أمام المسافرين مع نجاح السعودية والبحرين في التصدي لجائحة كورونا وتحقيق إنجازات في مجال الحفاظ على صحة مواطنهم.

وأكدت إحصائيات وزارة الداخلية ارتفاع تدفق المسافرين عبر المنافذ خلال العشرة شهور الأولى من العام الجاري إلى 3.3 مليون مقارنة بنحو 2.6 مليون مسافر لنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو تبلغ 25%.

ويشار إلى أن تدفق المسافرين عبر المنافذ كان يبلغ في المتوسط 1.1 مليون مسافر شهريًا، إلا أنه بعد إعلان جائحة كورونا جائحة عالمية في مارس 2020، أغلقت دول العالم الحدود للحفاظ على الصحة العامة، مما أدى إلى انخفاض تدفق السياحة إلى أدنى مستوى عند 16 مسافرًا في مايو 2020.

وبعد أن سمحت السعودية بتدفق السياحة عبر جسر الملك فهد في 17 مايو 2021، قفزت أعداد السياح بشكل مستمر، لتصل إلى أعلى مستوى في شهر أكتوبر 2021 عند 730 ألف مسافر يدخل البحرين، ويتوقع أن تعود حركة تدفق المسافرين إلى البحرين إلى طبيعتها مطلع العام المقبل لتصل إلى أكثر من مليون مسافر.

يذكر أنه تصدرت مملكة البحرين دول الشرق الأوسط وإفريقيا في استقطاب أعلى حصة من الاستثمارات السياحية في 2020، وذلك وفقًا لتقرير "fDi Intelligence" للاستثمار في السياحة 2021.

واستقطبت دولة البحرين 492 مليون دولار من الاستثمارات السياحية في 2020، والتي تتكون في معظمها من استثمارات المطور العقاري العالمي "إعمار العقارية" والمطور العقاري "إيجل هيلز" وذلك على الرغم من انخفاض الاستثمارات الإقليمية في 2020.

وحلت البحرين بالمرتبة الأولى في خلق الوظائف بالقطاع السياحي على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا في 2020 والثانية في عدد مشاريع الاستثمارات المباشرة في القطاع السياحي.