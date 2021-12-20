مكاسب نفط عُمان تفوق 3 دولارات للبرميل

أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الاثنين، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم شهر فبراير / شباط القادم، بواقع 3.09 دولار للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر فبراير / شباط المقبل، ارتفع إلى 70.15 دولار للبرميل، مقارنة بسعره يوم الجمعة الماضي، عند 73.24 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر فبراير / شباط المقبل 69.67 دولار للبرميل، بارتفاع 3.07 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 72.74 دولار للبرميل.

وعالميًا تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم ديسمبر / كانون الأول القادم، بحلول الساعة 9:20 صباحًا بتوقيت جرينتش، بنسبة 5.67 بالمائة، ليصل إلى 66.84 دولار للبرميل، رابحًا 4.02 دولار للبرميل.

وارتفع سعر خام برنت تسليم يناير / كانون الثاني بنسبة 4.99 بالمائة، ليصل إلى مستوى 69.85 دولار للبرميل، بمكاسب 3.67 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة.