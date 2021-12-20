صادرات البحرين النفطية ترتفع 57 % خلال 9 أشهر



قفزت صادرات البحرين النفطية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 2.59 مليار دينار مقارنة بصادرات نفطية تبلغ 16.5 مليار دينار لنفس الفترة من عام 2020، وبنسبة نمو تبلغ 57.26% نتيجة ارتفاع الاستثمارات في القطاع النفطي إلى جانب ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.

وأكدت إحصائيات حكومية رسمية أن صادرت النفط ارتفعت بشكل مستمر، حيث ارتفعت في الربع الأول من العام الجاري إلى 807 ملايين دينار مقارنة بنحو 718 مليون دينار لنفس الفترة من 2020.

وفي الربع الثاني من العام الجاري ارتفعت إلى 792 مليون دينار مقارنة بنحو 599 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وفي الربع الثالث من العام الجاري بلغت 995 مليون دينار مقارنة بنحو 582 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2020.

يشار إلى أن البحرين تصدر نفطًا خامًا يبلغ نحو 150 ألف برميل يوميًا، وهي حصتها من حقل أبوسعفة المشترك مع السعودية الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 300 ألف برميل يوميًا ويوزع مناصفة بين البحرين والسعودية.

كما تصدر المملكة ممثلة بشركة نفط البحرين بابكو الديزل ووقود طائرات، وتصدر البحرين غاز البروبان والبيوتان وغاز النفثا.

وذكرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين في وقت سابق أن صادرات المملكة وطنية المنشأ سجلت 406 مليون دينار خلال نوفمبر 2021.