الكويت تمدد عقود توريد النفط لمدة 3 أشهر

مددت دولة الكويت عقودًا لتوريد النفط إلى شركات تكرير هندية 3 أشهر حتى مارس 2022؛ بسبب التأخر في تشغيل مصفاة الزور التي تبلغ طاقتها 615 ألف برميل يوميًا.

وأوضحت مصادر أن مؤسسة البترول الكويتية أبلغت مشترين في الهند بأن عقودهم ستمدد حتى مارس 2022، ولم تكشف المصادر عن موعد بدء المصفاة الكويتية الجديدة في العمل؛ وفق رويترز.

وكانت الكويت قد قلصت هذا العام اتفاقًا سنويًا لتوريد النفط مع شركات تكرير هندية إلى 9 أشهر تنتهي في ديسمبر.

وكشفت بيانات تجارية أن الهند – ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم - استوردت نحو 382 ألف برميل يوميًا من الكويت في نوفمبر؛ وهو أعلى مستوى منذ مارس 2015.

ارتفعت واردات الهند من النفط من الكويت ارتفعت في الفترة من مارس إلى نوفمبر 2021 بنحو