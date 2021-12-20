المركزي السعودي يطلق منصة لتوفير المؤشرات الاقتصادية والمالية



أطلق البنك المركزي السعودي "ساما" النسخة الأولى من "منصة البيانات المفتوحة"؛ والتي تحتوي على الإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية للمملكة.

وقال البنك المركزي، في بيان له، إن هذه الخطوة تأتي كجزء من التزام البنك المركزي بتوفير معلومات وبيانات دقيقة وحديثة للمختصين والمهتمين، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.

وأوضح المركزي، أن منصة البيانات المفتوحة تتيح عددًا من المزايا؛ منها: استعراض البيانات والمؤشرات والرسوم البيانية مباشرة من خلال المنصة، وتصفح البيانات على مستويات تفصيلية، واختيار مجموعة من البيانات والمؤشرات من مختلف القطاعات وعرضها في صفحة واحدة.

وأضاف، كما تمكّن منصة البيانات المفتوحة من تحميل المعلومات المتاحة بصيغ مختلفة مثل (Excel وCSV)، وتحديد الفترة الزمنية ودورية البيانات والمؤشرات المراد استعراضها أو تحمليها. إلى جانب ذلك، توفّر المنصة أيضًا سلاسل زمنية للبيانات والمؤشرات، بالإضافة إلى خاصية البحث السريع.

وأشار البنك المركزي، إلى أنه سيعمل على تطوير وتحسين الخدمات والمميزات التي توفرها منصة البيانات المفتوحة.