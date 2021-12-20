بالتزكية.. إبراهيم العربى نائبًا لرئيس اتحاد الغرف الإسلامية



قرر مجلس ادارة اتحاد الغرف الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة في اجتماعه الثاني والثلاثون والذي عقد علي مدار اليومين الماضيين بالمملكة العربية السعودية اختيار المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية نائبا لرئيس الاتحاد بالتزكية.

وقال العربي خلال الكلمة التي ألقاها أمام اتحاد الغرف الاسلامية ان الاقتصاد العالمي قد شهد خلال الأعوام القليلة الماضية العديد من التحديات تأثرا بالنتائج الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا كما تشهد الأسواق العالمية في الوقت الراهن تراجعا كبيرا في سلاسل الامداد والنقل الدولي مؤكدا أن الطريق الوحيد لعبور تلك المرحلة الحرجة والهامة لن تتأتي الا بتعاون وتكامل ميزات دول الاتحاد الاسلامي النسبية ليس بدعم فقط التعاون الثنائى المتنامى وانما بتنفيذ تعاون متعدد الأطراف وتوطين الصناعات العالمية والذى سيحقق العائد الاقتصادى والنمو لشعوبنا جميعا.

وأضاف العربي ان تكامل مميزاتنا النسبية المتعددة للانتاج والتصنيع لدخول الاسواق الاقليمية والعالمية، هو السبيل لتنمىة صادراتنا السلعية والخدمية مشيرا إلى امكانية استغلال مناطق التجارة الحرة المتاحة للصناعات المصرية والتي تسمح بدخول منتجاتنا لأسواق كافة التكتلات الاقتصادية العالمية دون رسوم جمركية أو محاصصة وأضاف العربي أن الحكومة المصرية عكفت خلال أعوام من الاصلاح الاقتصادي علي تنفيذ ثروة تشريعية وإجرائية ناجزة لتيسير مناخ الأعمال وإزالة كافة المعوقات أمام التعاون المشترك.

كما تبنت تنفيذ برنامج عاجل لتطوير البنية التحتية من ترفيق للمناطق الصناعية المميزة وتطوير خطوط النقل متعدد الوسائط والموانئ المحورية لربط اسواقنا بكافة الأسواق العالمية.

كما فعلت كافة اتفاقيات التجارة الحرة لأسواق التكتلات الاقتصادية العالمية التى تتجاوز اليوم 3،1 مليار مستهلك متضمنة أسواق الاتحاد الأوروبى وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة الامريكية، وأخيرا القارة الافريقية باكملها من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية التى اطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار إلي أن اتحاد الغرف التجارية المصرية علي هامش تلك النهضة الاقتصادية قد استحدث حزمة متكاملة من البرامج التدريبية لمواكبة سرعة المتغيرات التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية ولتنمية حركة التجارة الداخلية والخارجية وتطوير المجتمع التجاري بدعائم علمية وأكاديمية تتيح التعرف علي مستحدثات العلوم التجارية.

ودعا العربي أعضاء اتحاد الغرف الاسلامية للمشاركة في حركة النهضة الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا مؤكدا التزامه بتسخير كافة امكانات الاتحاد المصري للغرف التجارية لاتاحة الفرص التدريبية في اكاديميات التجار المصرية والعربية ذات الصلة لدعم تطوير المجتمع التجاري والإسلامي وتعميق كافة أوجه التعاون المشترك.