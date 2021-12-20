استقرار معدل البطالة في السعودية عند 11.3%



أظهرت مؤشرات القوى العاملة في المملكة العربية السعودية، استقرار معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بـالربع السابق.

ووفقًا للنشرة الربع سنوية للهيئة العامة للإحصاء، الصادرة اليوم الاثنين، استقر معدل البطالة للسعوديين عند 11.3%، دون تغير مقارنة بـالربع الثاني من عام 2021.

وبلغ معدل بطالة الذكور السعوديين 5.9% بالربع الثالث من عام 2021 مقارنة بـالربع السابق؛ وذلك بانخفاض قدره 0.2 نقطة، فيما بلغ معدل البطالة بين السعوديات 21.9% بالربع الثالث من عام 2021، بانخفاض قدره 0.4 نقطة مقارنة بـالربع السابق.

وعلى مستوى إجمالي المملكة، بلغ معدل البطالة لإجمالي السكان في سن العمل (السعوديين وغير السعوديين 15سنة فأكثر) نحو 6.6 % في الربع الثالث من عام 2021 دون تغير مقارنة بالربع الثاني من عام 2021، ذلك مقابل انخفاض قدره 1.9نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث عام 2020.

وبحسب تقرير القوى العاملة بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة 61.2%في الربع الثالث من عام 2021، أعلى بمقدار 0.4 نقطة مئوية من 60.8% في الربع السابق.

وأضاف التقرير أن معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين بلغ 49.8%بارتفاع طفيف بمقدار 0.4نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2021.

وبالنسبة للسعوديات، ارتفع معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 34.1% في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالربع السابق؛ وذلك بزيادة مقدارها 1.7 نقطة مئوية، فيما انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 65% بانخفاض 0.7 نقطة مئوية.