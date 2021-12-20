أسعار العقارات في دبي ترتفع 21% خلال 10 أشهر

أظهرت أحدث البيانات التي جمعتها بوابة العقارات أن دبي مارينا ومعبر الخليج التجاري وجميرا فيليج سيركل تعدّ من بين أفضل المناطق لشراء وحدات سكنية في دبي، بينما تعتبر نخلة جميرا، ووسط مدينة دبي، ومنطقة المرابع العربية، بالقدر نفسه من الأهمية.

وقال عطا شبيري، الرئيس التنفيذي لشركة زووم للعقارات، في معرض حديثه عن مناطق الأداء الرئيسية في سوق العقارات في دبي، إن مشتري العقارات ذوي الميزانيات المحدودة فضلوا على الأغلب مناطق الضواحي ذات الوحدات السكنية بأسعار في المتناول.

وأضاف شبيري: زاد الطلب على العقارات أيضًا في مناطق ذات أثاثات جيدة تم تحديثها لتوفر أسلوب حياة راقٍ. ولقد شهد سوق العقارات في دبي نموًا كبيرًا في العام 2021 بعد تراجعه لفترة قصيرة في العام 2020 بسبب وباء كورونا العالمي.

وشهدت أسعار العقارات السكنية قفزة تقدر بنحو 21 في المئة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2021، حسب «زووم بروبرتي إنسايتس.

بفضل الموقع المثالي وتوافر سبل الراحة الحديثة باتت دبي مارينا الاختيار المفضل للكثيرين ممن يرغبون في امتلاك العقارات في دبي.

كما ظلت العقارات ذات الواجهات البحرية مناطق جذب للمشترين والمستثمرين، حسب ما أوردت زووم بروبرتي إينسايتس.

وسجلت دبي مارينا 1،142 صفقة بقيمة 2،592 مليون درهم، إضافة إلى 1،543 صفقة بقيمة 4،020 مليون درهم خلال الربعين الأول والثاني من 2021، وخلال الربع الثالث تم عقد 1،678 صفقة بقيمة 5،149 مليون درهم.

وقالت زووم بروبرتي إنسايتس إن التقديرات الأولية تشير إلى أن الربع الرابع من العام 2021 سيشهد الوتيرة ذاتها، وإن المنطقة سوف تحافظ على منحناها التصاعدي في السوق.

ووفرت منطقة معبر الخليج التجاري متعددة الاستخدام شققًا راقية لتحتل المرتبة الثانية الأكثر شعبية في دبي؛ حيث بيعت اثنتان من أغلى الشقق في دبي خلال الربع الثالث من 2021. وتقدر قيمتهما بنحو 40 مليون درهم، و37 مليون درهم.

ونجحت جميرا ليك تاورز (JLT)، وجميرا بارك، وجميرا آيلاندز في الحفاظ على مواقعها ضمن أفضل عشرة نوادٍ؛ حيث نالت شعبية كبيرة طوال العام من قبل المستثمرين والمستعملين النهائيين.

وسجلت هذه المناطق مجتمعة أرقام مبيعات قدرت بنحو 114 مليون درهم، و290 مليون درهم، و259 مليون درهم على التوالي، خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 2021.

وتوقعت زووم بروبرتي إينسايتس أن يشهد الربع الرابع الزيادة ذاتها بفضل النشاط الملحوظ الذي يشهده سوق العقارات في دبي.

وتعتبر "جميرا سيركل" من المناطق الشهيرة التي جذبت المشترين في العام 2021، وتقع على مقربة من دبي مارينا وJLT وInternet City وتتميز بعقاراتها متوسطة القيمة ذات الأسعار المقبولة.

واحتفظت نخلة جميرا، أكبر أرخبيل من صنع البشر، بمكانتها بين المناطق الرائدة التي تجذب مشتري العقارات في دبي، وخلال الربع الثالث، بيعت أغلى شقة فيها بمبلغ 72 مليون درهم، بينما بيعت إحدى فللها بمبلغ 77 مليون درهم.

وتعدّ المرابع العربية من المناطق التي تتمتع بتقدير واسع، بفضل ما فيها من فلل وبيوت فاخرة. وظلت إحدى الخيارات الأولى للمشترين والمستثمرين خلال العام 2021، ومن المقرر أن تعلن المرابع العربية عن مجموعة جديدة من الفلل نهاية الربع الأول من العام 2022؛ ما يضمن زيادة كبيرة في المبيعات.