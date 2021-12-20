رئيس الوزراء للقطاع الخاص: "دوركم محوري وأساسي والدولة ستظل داعم لكم"

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة ساعدت القطاع الخاص خلال فترة جائحة كورونا لضمان قدرتهم على الاستمرار والنمو والإنتاج، مؤكدًا على ضرورة عمل القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع الحكومة، قائلا:" دون دور القطاع الخاص فى المرحلة الحالية واستعادته للخطوات المتسارعة فى عمليات التوسع والإنتاج سنظل تحت التحدي فى معدلات النمو وبالتالي الحكومة تعمل على تيسير الإجراءات للقطاع الخاص من خلال الاجتماعات التى تعقد مع رجال الأعمال والصناعة لتيسير كافة العقبات التى تواجههم جنبا إلى جنب مع الاستثمارات التى تضخها الدولة".

ووجه رئيس الوزراء، رسالة للقطاع الخاص على هامش زيارته للمنطقة الاستثمارية قائلا: "دوركم هو الدور المحوري والأساسي والدولة ستظل داعم ليكم".

وأوضح أن المصانع التى تفقدها اليوم بالمنطقة الاستثمارية هى مصانع وصلت للعالمية، وتنتج احتياجات السوق المحلى وتصدر أيضا بكميات كبيرة وأصبحت مرجعية للأسواق العالمية.

وتابع في تصريحات صحفية على هامش تفقده للمنطقة الاستثمارية أن الدولة تعمل على تعزيز قطاع الصناعة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وقدرته فى الصناعة وانطلاقه بصورة كبيرة، موضحا أن هناك تحدى يواجه الدولة وهو أن مستلزمات الإنتاج ما زالت يتم استخدامها من الخارج وهو ما تعمل عليه الدولة حول توفير مستلزمات الإنتاج من الداخل والاحتفاظ بالتوازن التي تم اكتسابها في فترة الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلي أن الدولة تعمل على خلق اكبر حجم من فرص العمل خاصة وأن كل عام يتم دخول أكثر من 700 ألف شاب وشابة لفرص العمل.