جمال علام يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة "تفاصيل"

تصدر جمال علام تريند محرك البحث الشهير جوجل اليوم الاثنين الموافق الـ20 من ديسمبر 2021، بعدما تقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم.

جمال علام

وتقدم المحامي محمد نبيل عبد الغني، يوم أمس الأحد بصفته ممثلًا قانونيًا للقائمة الانتخابية برئاسة جمال علام بأوراق ترشحها للانتخابات المقرر عرضها في 5 يناير 2021.

جمال علام يتقدم لانتخابات اتحاد الكرة

وتساءل الكثيرون عن بقية أفراد قائمة المرشح على مقعد رئاسة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، والتي تضم العديد من المفاجآت والأسماء التي تجعل قائمته نارية.

قائمة جمال علام

وضمت قائمة جمال علام خالد الدرندلي نائبًا للرئيس وعضوية محمد حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا وحازم إمام ومحمد بركات وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرفاعي، إضافة إلى القائمة الاحتياطية وتضم خالد أبو الوفا وعادل سلومة وعزة أبو الخير.

مفاجآت في قائمة جمال علام

وتعتبر قائمة جمال علام هي القائمة الأولى التي تتقدم بأوراق ترشيحها رسميا بانتخابات اتحاد الكرة المقرر عقدها في الخامس من يناير المقبل، حيث تم فتح باب الترشح وبانتظار إعلان الأسماء النهائية.

جمال علام وقائمته القوية

وتغلق أبوب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة التي تقدم لها جمال علام في الـ4 مساء الغد، على أن يعلن اتحاد الكرة الأسماء النهائية للمرشحين بعد مطابقتها لشروط الترشيح، يوم الـ25 من ديسمبر الجاري.