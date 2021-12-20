رئيس "الشيوخ": مشاركة الأعضاء رغم ظروف الطقس يعكس حرصهم على مصلحة المواطن

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، إن أعضاء المجلس ضربوا مثال يحتذى به، من خلال مشاركتهم بكثافة في أعمال الجلسة العامة، رغم الأوضاع الجوية.

وأكد خلال الجلسة العامة لمناقشة سياسات الحكومة في مواجهة التغييرات المناخية، أنه على الرغم من تحذيرات الخروج بسبب ظروف الطقس، إلا أنهم أكدوا حرصهم على مصلحة الوطن والمواطنين من خلال مناقشة الموضوعات المهمة التي تمس حياة المواطنين.

وبدأ مجلس الشيوخ نظر طلب المناقشة العامة المقدم من النائب وليـد التمامي وتسعة عشر عضوا، عن استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ.

