رئيس "الشيوخ": مشاركة الأعضاء رغم ظروف الطقس يعكس حرصهم على مصلحة المواطن

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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قال المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، إن أعضاء المجلس  ضربوا مثال يحتذى به، من خلال مشاركتهم  بكثافة في أعمال الجلسة العامة، رغم الأوضاع الجوية.

وأكد خلال الجلسة العامة لمناقشة سياسات الحكومة في مواجهة التغييرات المناخية، أنه على الرغم من تحذيرات الخروج بسبب ظروف الطقس، إلا أنهم أكدوا حرصهم على مصلحة الوطن والمواطنين من خلال مناقشة الموضوعات المهمة التي تمس حياة المواطنين.

 

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مجلس الشيوخ يوافق على تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين

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رئيس مجلس الشيوخ يرفع أعمال الجلسة العامة لـ 5 ديسمبر

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اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش سياسة الحكومة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ

وبدأ مجلس الشيوخ  نظر طلب المناقشة العامة المقدم من النائب وليـد التمامي وتسعة عشر عضوا، عن استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ.
 

المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق أعضاء المجلس رئيس مجلس الشيوخ الأوضاع الجوية أعمال الجلسة العامة

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اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش سياسة الحكومة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ
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