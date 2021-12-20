نابولي يفوز على ميلان في ملعبه ويتقدم لوصافة الدوري الإيطالي

تصدر فريق ميلان الإيطالي اليوم الاثنين الموافق الـ20 من ديسمبر 2021 تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما تعرض للهزيمة يوم أمس الأحد من نابولي على ملعبه ووسط جمهوره.

خسارة ميلان

وخسر ميلان مباراته أمام نابولي بهدف دون رد على ملعبه "سان سيرو"، وكان قريا من التعادل لولا تدخل حكم الفيديو، الذي كان بطل المشهد الأخير في المباراة التي شهدت قوة كبيرة.

نابولي يتقدم على ميلان

وحافظ نابولي على الهدف الذي سجله في مرمى ميلان في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول للمباراة، عن طريق تسديدة رأسية من اللاعبي إلجيف لماس لتسكن مرمى الأخير.

ميلان يحاول دراك التعادل

وحاول فريق ميلان الإيطالي التعادل طوال عمر الشوط الأول إلا أن لاعبيه فشلوا في إدراك التعادل، وكان إبراهيموفيتش قريبا من إدراك التعادل بعدما اقترب من هز الشباك في منتصف الشوط الأول.

إلغاء هدف ميلان

وألغى حكم الـvar هدفا في الدقيقة الـ90 لفريق ميلان الإيطالي الذي احتفل بتسجيل التعادل عن طريق فرانك كيسي لتنفجر الاحتفالات، إلا أن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

ترتيب ميلان

ونجح نابولي في الحفاظ على تقدمه أمام ميلان حيث تماسك ليحقق انتصاره الأول في الدوري في 4 مباريات، ويرفع رصيده إلى 39 نقطة متساويا مع ميلان، لكنه يتفوق على فريق المدرب ستيفانو بيولي بفارق الأهداف، علما أن الفريقين يتأخران عن إنتر ميلان المتصدر بـ4 نقاط.