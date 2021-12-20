الليرة التركية تسجل 17.41 ليرة للدولار



ارتفع سعر الدولار الأميركي أمام الليرة التركية بنحو 6% في معاملات اليوم لتسجل العملة التركية قاع جديد عند 17.41 ليرة للدولار.

وتتأثر أسعار العملة التركية نتيجة للتضخم الذي تشهده تركيا حاليًا، الأمر الذي هبط بقيمة الليرة أمام الدولار بأكثر من 55% منذ بداية العام.

وأدى قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمضي قدما بخفض سعر الفائدة الرئيسي 500 نقطة أساس منذ سبتمبر بما في ذلك خفض كبير الخميس، إلى ارتفاع التضخم إلى أكثر من 21%.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن التضخم قد يتجاوز 30% العام المقبل بسبب ارتفاع أسعار الواردات وزيادة في الحد الأدنى للأجور.

وأعلن أردوغان زيادة 50% في الحد الأدنى للأجور إلى 4250 ليرة، بما يعادل 275 دولارا شهريا العام المقبل.

ولكن من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة تضخم أسعار المستهلكين الإجمالية بمقدار 3.5 نقطة مئوية إلى 10 نقاط مئوية.