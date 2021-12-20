أسهم أوروبا تنخفض 2% بفعل مخاوف أوميكرون



تراجعت الأسهم الأوروبية الاثنين 20 ديسمبر وسط عمليات بيع عالمية، إذ يشعر المستثمرون بالقلق من احتمالات فرض قيود تؤثر على الاقتصاد العالمي مع تزايد حالات الإصابة بأوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا.

وانخفض المؤشر STOXX600 الأوروبي 2.3% مسجلا أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين.

وقادت أسهم قطاعات السفر والترفيه والتعدين الانخفاضات بهبوطها بنسبة 3% كما انخفضت أسهم جميع القطاعات الفرعية.

وبدأت هولندا إغلاقا عاما أمس الأحد ولاحت في الأفق احتمالات إعلان قيود جديدة قبيل عيد الميلاد وبداية العام الجديد في عدد من

الدول الأوروبية مع الانتشار السريع لأوميكرون.

وهبط سهم Novo Nordisk 14.3% بعد أن قالت شركة الأدوية الدنمركية إنها لن تتمكن من تلبية الطلب على دوائها الجديد لعلاج السمنة بسبب مشاكل إمدادات في الولايات المتحدة.