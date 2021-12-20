الأسهم اليابانية تغلق على انخفاض 2% بفعل أوميكرون

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض حاد اليوم الاثنين بعد أن أخفق خفض الصين لسعر الفائدة على الإقراض في رفع معنويات المستثمرين في حين يستمر انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا في إثارة المخاوف بشأن حدوث تباطؤ اقتصادي حول العالم.

وهبط المؤشر Nikkei 2.13% ليغلق عند 27937.81 نقطة في أكبر خسارة له بالنسبة المئوية منذ 26 نوفمبر.

وتراجع المؤشر TOPIX الأوسع نطاقا 2.17% إلى 1941.33 نقطة.

وخفضت الصين سعر الفائدة الأساسي على الإقراض لأول مرة منذ 20 شهرا في محاولة لدعم النمو في ظل تباطؤ الاقتصاد.

كما أدت المخاوف بشأن تأثير المتحور أوميكرون إلى تراجع الإقبال على المخاطرة.

وفرضت هولندا إغلاقا عاما أمس الأحد في وقت تواجه فيه دول أوروبية أخرى احتمالية فرض المزيد من قيود كوفيد-19 قبل عطلات عيد الميلاد والعام الجديد.

وتراجعت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو، حيث قادت شركات السمسرة الهبوط.

 

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