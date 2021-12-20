تراجع أسعار النفط بفعل الانتشار السريع لأوميكرون



تراجعت أسعار النفط بأكثر من 5% الاثنين 20 ديسمبر، إذ غذى ازدياد الإصابات بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة مخاوف المستثمرين من أن يؤدي فرض قيود جديدة على الأعمال لمكافحة انتشاره إلى انخفاض الطلب على الوقود.

وتراجع مزيج برنت في المعاملات الآجلة 1.92 دولار أي 2.6% إلى 71.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:36 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الأميركي 2.09 دولار، أي 3% إلى 68.77 دولار للبرميل.

من ناحية أخرى، زادت شركات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع حفارات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثاني على التوالي.