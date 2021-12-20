القومى للحوكمة يختتم برنامجه التدريبى "تعزيز فهم التجارة الدولية للشباب"



اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- برنامجه التدريبي "تعزيز فهم التجارة الدولية للشباب" لعدد من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة والشباب الهادفين للتصدير، وذلك بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، وجمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك، ومركز تدريب التجارة الخارجية.

ويأتي البرنامج التدريبي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وإكسبولينك بهدف نشر الوعي التصديري وتقديم محتوى أكاديمي عن التصدير للمشروعات المحتضنة وذلك لدعم المبدعين والمبتكرين وإتاحة الفرص لهم لتحفيزهم للتوجه للتصدير بصفة عامة وإدماجهم في سلاسل القيمة العالمية.



وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن المعهد يسعى إلى إدراج كل الفاعلين الاقتصاديين من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني في عملية التنمية المستدامة؛ وذلك في ضوء النهج الذي اتبعه المعهد من تكوين شراكات مع المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة ليوسع من دائرة خبراته، وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.



وأشارت الدكتورة شريفة شريف إلى أن الهدف من البرنامج التدريبي هو بناء الكوادر المحلية في مجال الإبداع والابتكار وضمان مشاركة أكبر قدر ممكن من الشباب والراغبين بالتصدير، وذلك في إطار دعم التنمية الاقتصادية الشاملة ودعم رحلة التصدير للشباب، والخريجين الجدد، والشركات المبتكرة والمصنعين المحليين أو الشركات القائمة التي ترغب في التصدير بنجاح إلى الأسواق العالمية.



وشملت الدورة التدريبية عدد من المحاور تتمثل في الإجراءات الجمركية، والقواعد المنظمة لعملية الاستيراد والتصدير، وطرق ووسائل الدفع في التجارة الدولية، والمصطلحات التجارية الدولية، والشحن واللوجيستيات، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية الدولية، وقواعد شهادات المنشأ.