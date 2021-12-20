موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم العربي مباراة الأهلي والرجاء المغربي في بطولة كأس السوبر الإفريقي التي يحمل لقب آخر نسخة لها العملاق القاهري.

الأهلي والرجاء المغربي

وجاءت مباراة الأهلي والرجاء المغربي بعدما نجح الأول في حصد لقب دوري أبطال إفريقيا "النجمة العاشرة"، بينما توج ممثل المغرب بلقب الكونيدرالية الإفريقية.

ونرصد تفاصيل مباراة الأهلي والرجاء المغربي في السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة في السطور التالية:



موعد مباراة الأهلي والرجاء في السوبر الأفريقي



وتنطلق مباراة الأهلي والرجاء المغربي في السوبر المصري يوم الأربعاء المقبل الموافق الـ20 من ديسمبر 2021 في السابعة بتوقيت القاهرة الـ8 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء المغربي

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية صاحبة الحقوق الحصرية لنقل اللقاء عن إذاعة مباراة الأهلي والرجاء المغربي في السوبر الفريقي عبر فضائياتها المختلفة.

مسحلة لاعبي مباراة الأهلي والرجاء المغربي

من جانبه أكد طبي الأهلي أحمد أبوعبلة سلبية المسحة التي أجرتها بعثة الفريق قبل مباراة الأهلي والرجاء المغربي في السوبر الإفريقي بفندق الإقامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

قائمة الأهلي والرجاء المغربي في السوبر الإفريقي

وضم الجنوب إفريقي بيتسو موسيمان من أجل مباراة الأهلي والرجاء المغربي في السوبر الإفريقي كلا من الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وربيعة وبدر بانون ومتولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومعلول ووحيد وهاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق والسولية وحمدي فتحي وديانج ومحمد محمود وعمار حمدي وأفشة واحمد عبدالقادر وطاهر والشحات وميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان وكهربا وشريف وحسام حسن وكوكا.

