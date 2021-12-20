الاتحاد الأوروبي: تمويل إضافي بقيمة 75 مليون يورو لتنمية اليمن



أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، تخصيص مبلغ 75 مليون يورو إضافي لتمويل التنمية في اليمن.



وقالت كاورلينا هدستروم، رئيسة قسم التعاون التنموي في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، في بيان صحفي، إن" الاتحاد الأوروبي يؤمن بمستقبل اليمن وبقدرة اليمنيين على بناء الصمود الاقتصادي وبناء مسارات باتجاه التنمية المستدامة حتى أثناء النزاع الجاري".



وأشارت إلى أنه من خلال التمويل الإضافي، يساهم الاتحاد الأوروبي في الاستثمار في مستقبل اليمن ويدعم اليمنيين لمعالجة التحديات الفورية.



ووفقًا للبيان، ستساهم ثلاثة مشاريع من المقرر أن تبدأ العام القادم في مجالات تتعلق بتعزيز سبل العيش المستدام وخلق فرص اقتصادية متنوعة



للشباب والنساء والرجال، وفي نشر أفضل للمعلومات في الوقت الملائم حول الأمن الغذائي والتغذية وسبل المعيشة كجزء من نظم الإنذار المبكر.



وأكد البيان أن الأنشطة المقررة "تتخذ نهجًا مبتكرًا قادرا على إحداث التحول وتربط بين سبل كسب العيش والقطاعات الاقتصادية مع إمكانات خلق النمو المستدام الصديق للبيئة وتحفيز التماسك والسلم الاجتماعي".