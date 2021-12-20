التجارة العالمية تتراجع في الربع الثالث

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قالت منظمة التجارة العالمية اليوم الاثنين إن الاتجاه العالمي لتجارة البضائع تراجع بنسبة 0.8 في المائة في الربع الثالث من العام، مضيفة أن ظهور متحور أوميكرون لفيروس كورونا زاد احتمالات عدم تحقق معدل النمو المتوقع في 2021.


وأوضحت المنظمة في بيان على موقعها الإلكتروني أن حجم التجارة تراجع بين شهري يوليو تموز وسبتمبر نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد ونقص مدخلات الإنتاج وزيادة حالات الإصابة بكوفيد-19، حسب "رويترز".


وقالت إن هدف النمو في 2021 ما زال من الممكن أن يتحقق نظريا، لكن ظهور متحور أوميكرون "قلبت ميزان المخاطر نحو الاتجاه الهابط الأمر الذي زاد فرص حدوث نتائج سلبية أكثر".

 

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