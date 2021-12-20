الصين تخفض نسبة الفائدة الرئيسية للمرة الأولى منذ 20 شهرا

الاقتصاد
بوابة الفجر
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خفض المصرف المركزي الصيني الاثنين للمرة الأولى منذ سنتين تقريبا نسبة الفائدة الرئيسية في محاولة لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد عالمي يعاني من تداعيات أزمة عقارية وظهور بؤر محلية من الإصابات بفيروس كورونا.


وقال مصرف الصين المركزي في بيان إنه خفض نسبة الفائدة الرئيسية من 3،85 % في نوفمبر إلى 3،8 % راهنا.


ويشكل الإجراء أول خفض لنسبة الفائدة التي تشكل مرجعا للفوائد التي تفرضها المصارف التجارية على الشركات المستدينة، منذ أبريل 2020.


وأتى التدبير أيضا بعد قرار اتخذه البنك المركزي بتخفيض كمية الأموال النقدية التي يمكن للاطراف الدائنة الاحتفاظ بها في احتياطيها مما سيحرر 1،2 تريلون يوان (188 مليار دولار) في الاقتصاد.
وأتى خفض نسبة الفائدة رغم المخاوف من التضخم، الفرنسية".


وقال جيفري هالي المحلل لدى "اواندا"، "يبدو ان الصين ستواجه تباطؤا في النمو العام المقبل".


وكانت الصين الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي سجل نموا في العام 2020 رغم الجائحة لكن النمو تباطأ خلال السنة الراهنة بسبب تداعيات أزمة مديونية في القطاع العقاري وبؤر كوفيد-19 محلية.

 

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